تفاصيل الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الإمارات وتركيا
وقع الجانبان الإماراتي والتركي عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، الأربعاء، في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت نحو50.7 مليار دولار أمريكي.
وشملت الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والطاقة والموارد الطبيعية وتبادل تسليم المجرمين والعديد من المجالات الأخرى.
وفي مجال التجارة والاستثمار، وقع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، كما وقع مكتب أبوظبي للاستثمار مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية.
ووقع الجانبان اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات.
وبخصوص تمويل ائتمان الصادرات، وقعت شركة أبوظبي القابضة مذكرة تفاهم مع بنك "إكسيم" التركي.
وفيما يتعلق بتطوير مشاريع الطاقة والموارد الطبيعية، وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية اتفاقية إطارية للشراكة الإستراتيجية مع وزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية.
ووقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية إعلانًا مشتركًا مع وزارة التجارة التركية بشأن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة "JETCO"، ووقع الجانبان أيضًا مذكرة تفاهم للتعاون في الصناعة الدفاعية بين البلدين.
كما وقعت شركة أبوظبي التنموية القابضة "ADQ" مذكرة تفاهم مع بنك ائتمان الصادرات التركي "A.Ş" ومذكرة أخرى مع وزارة الخزانة والمالية التركية.
وفي مجال الشؤون القانونية والتجارية، وقع الجانبان اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتبادل تسليم المجرمين بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.
وفي مجال أبحاث الفضاء، وقعت وكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية لتطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين الجانبين.
وبخصوص العمل الإغاثي، وقعت شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية مذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل.
وتعد تركيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليارات دولار، موزّعة على 56 مليار دولار للواردات، ونحو 35 مليار دولار للصادرات، وأكثر من 12 مليار دولار لإعادة التصدير، وذلك وفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات.
المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية