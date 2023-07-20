تفاصيل الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الإمارات وتركيا

وقع الجانبان الإماراتي والتركي عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، الأربعاء، في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي بقيمة إجمالية بلغت نحو50.7 مليار دولار أمريكي.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات الدفاعية والطاقة والموارد الطبيعية وتبادل تسليم المجرمين والعديد من المجالات الأخرى.

وفي مجال التجارة والاستثمار، وقع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، كما وقع مكتب أبوظبي للاستثمار مذكرة تفاهم مع مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية.

ووقع الجانبان اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات.