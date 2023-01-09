لماذا يفضل الهنود "السكوتر" الكهربائي على السيارات؟

ومن المتوقع أن تقفز مبيعات المركبات بعجلتين في الهند بنسبة تتراوح بين 40 % و 45 % بحلول عام 2030 أي أنه سيتم بيع ما يقرب من 13 مليون سيارة جديدة سنويًا، في حين ستنمو مبيعات السيارات الكهربائية بنحو 15-20% فقط لتصل إلى مليون سيارة سنويا.

وأشار آرون أغاروال، نائب رئيس أبحاث الأسهم في مؤسسة "كوتاك للأوراق المالية" الهندية إلى أنه من المتوقع أن يكون نمو قطاع السيارات الكهربائية في الهند أقل، لأن السيارات مملوكة في الغالب للسائقين الذين يسافرون خارج المدن على طرق أطول.

وتوقع تقرير آخر للشركة، أن يبلغ إجمالي الإيرادات عبر سلسلة التوريد الكاملة لصناعة السيارات الكهربائية في الهند بين 76 مليارا و 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفت أغاروال إلى أن الناس في الهند يفضلون منذ فترة طويلة المركبات ذات العجلتين على الأربع عجلات، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 10 شركات ناشئة تخدم السوق.

ووفقا للشبكة، فإن 90 % من المركبات ذات العجلتين المزودة بمحركات احتراق داخلي تتكلف ما بين 70 ألف روبية (845 دولارًا) و 140 ألف روبية (1690 دولارًا)، فيما يمكن أن يصل السعر المبدئي للمركبات الكهربائية ذات العجلتين إلى 160 ألف روبية (1930 دولارا).