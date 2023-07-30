إسرائيل تدشن مشروع قطارات بقيمة 27 مليار دولار
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن إسرائيل ستطلق مشروع توسعة للسكك الحديدية بقيمة مئة مليار شيقل (27 مليار دولار) لربط مناطق بعيدة على الأطراف مع تل أبيب.
وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، بدا أن نتنياهو يتجنب أزمة التعديلات القضائية التي تعصف بالبلاد منذ سبعة أشهر وتلحِق الضرر باقتصادها وتهز ثقة الحلفاء الغربيين في سلامة الديمقراطية بها.
وبدلًا من ذلك، تحدث عن مبادرات بُنية تحتية بما يشمل "مشروع إسرائيل واحدة"، الذي وصفه بأنه مصمَّم لتقليل مدة التنقل بالقطار إلى المراكز التجارية والحكومية في البلاد إلى ساعتين أو أقل.
وقال نتنياهو في تصريحات نقلها التلفزيون "أود أن أضيف أننا في المستقبل سنكون أيضًا قادرين على نقل البضائع بالقطارات من إيلات إلى البحر المتوسط".