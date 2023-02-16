أمريكا تؤكد دعمها لإجراءات الحكومة العراقية في مواجهة أزمة الدولار

أكدت الولايات المتحدة، الخميس، دعمها مساعي الحكومة العراقية، في إيقاف تهريب العملة الصعبة، وتعزيز إجراءات الامتثال للنظام المصرفي.

وعقد نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعاً للجنة التنسيق العليا، خلال الزيارة التي يجريها حسين إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان مشترك صدر عن الاجتماع، أن "الجانبين، بحثا التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، بما في ذلك أسـواق سعر الصرف الموازية".