أمريكا تؤكد دعمها لإجراءات الحكومة العراقية في مواجهة أزمة الدولار
أكدت الولايات المتحدة، الخميس، دعمها مساعي الحكومة العراقية، في إيقاف تهريب العملة الصعبة، وتعزيز إجراءات الامتثال للنظام المصرفي.
وعقد نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعاً للجنة التنسيق العليا، خلال الزيارة التي يجريها حسين إلى الولايات المتحدة.
وذكر بيان مشترك صدر عن الاجتماع، أن "الجانبين، بحثا التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، بما في ذلك أسـواق سعر الصرف الموازية".
وأضاف أن "الولايات المتحدة رحبت بجهود الحكومة العراقية في سن الإصلاحات الاقتصادية، وأيضاً الإصلاحات في مجال السياسة النقدية، وتحديث القطاع المصرفي والمالي، ومكافحة الفساد، ومنع التلاعب بالنظام المالي، الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق، بما في ذلك تعزيز الأسواق المالية وأسواق الصرف".
كما أكد الجانبان "العزم على مواصلة العمل معاً لتحديث النظام المالي في العراق، من أجل تحسين أوضـاع الشعب العراقي".
وفي مجال الطاقة، قرر الجانبان "تسـريع الجهود لمعالجة الغاز المحترق، وتحديث البنية التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي، وتقليل تسـرب الميثان، والربط الإقليمي لشبكة الكهرباء العراقية، وتحديث البنية التحتية للكهرباء في العراق، واستكشـاف فرص الطاقة المتجددة".
وأشاد الوفد الأمريكي بـ"التزام العراق بمشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن والمملكة العربية السـعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي".
ولفت البيان إلى أن "الوفد العراقي استعرض استراتيجية حكومية شاملة لمواجهة التغير المناخي، كما أكد الجانبان التزامهما بتسريع التنفيذ لمشـاريع احتجاز الغاز المشتعل لتحقيق التخلص من الحرق التقليدي للغاز بحلول عام 2030، لتحقيق التعهد العالمي بشأن الميثان".
ويُجري فؤاد حسين منذ أيام زيارة إلى الولايات المتحدة، للقاء المسؤولين الأمريكيين، ومناقشة جملة ملفات خاصة فيما يتعلق بأزمة الدولار، والتنسيق مع البنك الفيدرالي الأمريكي حيال ضبط عمليات التهريب.