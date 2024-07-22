انخفضت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي، وفقا لـ"رويترز، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات على احتمال بدء الولايات المتحدة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وبحلول الساعة 1222 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.5% إلى 82.18 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 51 سنتا إلى 79.62 دولار للبرميل.

دعم كاميلا هاريس

ويعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة بخصوص أسعار الفائدة في 30 و31 يوليو تموز، الذي يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك فيه على أسعار الفائدة.

لكنهم يتلمسون المزيد من الأدلة على أن التخفيض سيحدث في اجتماع سبتمبر أيلول.

على الجانب السياسي، لم تمثل أنباء إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، عاملا مهما بالنسبة لأسواق النفط.

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وعبّر بايدن عن دعمه لنائبته كاملا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، في نوفمبر تشرين الثاني.

وأثار النمو الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في الصين، والذي بلغ 4.7% في الربع الثاني، مخاوف في الأسبوع الماضي من تأثر الطلب على النفط في البلاد، ويواصل في الوقت نفسه الضغط على الأسعار.

تحولات هيكلية

وفاجأت الصين الأسواق، اليوم الاثنين، بخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل وأسعار الإقراض القياسية لمنح دفعة للاقتصاد.

وأصدرت الصين أمس وثيقة سياسات عقب اجتماع للقادة الأسبوع الماضي، حدد بشكل كبير طموحات معروفة، بدءا من تطوير الصناعات المتقدمة إلى تحسين بيئة الأعمال.

ولم يرصد محللون أي إشارة قريبة على حدوث تحولات هيكلية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالميا.