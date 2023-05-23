دول عربية أكثر بؤسا وأخرى أكثر سعادة.. تعرف على ترتيب بلدك

كشفت قائمة عالمية عن تصدر دول عربية لـ"مؤشر البؤس" لعام 2022 من جهة، فيما تذيلت أخرى الترتيب من جهة أخرى.

وأظهرت قائمة، أعدها الخبير في علم الاقتصاد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، البروفيسور ستيف هانكي، ترتيب الدول حسب "مؤشر البؤس" من الناحية الاقتصادية.

ووفق المؤشر الذي نشره موقع "نيشنل ريفيو"، وضم 157 بلدا حول العالم، فإنه كلما تقدمت الدولة على القائمة كانت "أكثر بؤسا"، وعلى العكس كلما تأخرت كانت أكثر سعادة.

واعتمد التصنيف على معايير اقتصادية لتحديد "الأكثر بؤساً"، مثل البطالة والتضخم ومعدلات الإقراض المصرفي.

واحتلت زيمبابوي وفنزويلا المركزين الأول والثاني على "مؤشر البؤس".

وجاءت دول سوريا ولبنان والسودان في مقدمة البلدان العربية "الأكثر بؤسا"، وفي الترتيب الثالث والرابع والخامس على التوالي، عالميا.

وعلى النقيض، جاءت دول عربية في مراكز متأخرة على المؤشر، ما يعني أنها أكثر سعادة من غيرها.

واحتلت سويسرا المركز الأول عالميا بين الدول الأكثر سعادة، تبعتها الكويت، لتكون البلد العربي الأكثر سعادة.

وجاءت عُمان ثانية والإمارات ثالثة، بين الدول العربية الأكثر سعادة.

وبحسب المؤشر، جاءت اليمن في المركز السابع عالميا بين الدول "الأكثر بؤسا"، وليبيا في المركز الـ 30 والأردن الـ 31 والجزائر الـ 41 وتونس الـ 43 والعراق الـ 50 ومصر الـ 52 والمغرب الـ 68.

واحتلت السعودية المرتبة الـ 100 عالميا على المؤشر، فيما جاءت البحرين في المركز الـ 105 وقطر الـ 140.