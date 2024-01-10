وزيرة الخزانة تتعهد بدعم أمريكي للاقتصاد المصري‎

تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، الثلاثاء.

يأتي ذلك وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وقال متحدث باسم صندوق النقد إن من المقرر أيضاً أن يجتمع المسؤولون المصريون، ومن بينهم وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا أثناء زيارتهم لواشنطن.

وكانت جورجيفا قد قالت لرويترز في نوفمبر/ تشرين الثاني إن صندوق النقد "يدرس بجدية" زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية على غزة.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن يلين ناقشت التحديات التي تواجهها مصر جراء حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

وقالت وزارة الخزانة "أكدت الوزيرة يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام".

