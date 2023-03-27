من دمشق.. اتفاق للتعاون الزراعي بين الأردن وسوريا ولبنان والعراق

وقال وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في دمشق، إنه سيتم خلال الاتفاقية عرض مشاريع استثمارية في مجال إنشاء منشآت للثروة الحيوانية والأعلاف ومشاريع أخرى.

وأضاف قطنا أن الهدف النهائي هو تحقيق الأمن الغذائي، وأن الاتفاق الرباعي هو “خطوة نحو الأمام”، وبقية الدول العربية مدعوة للانضمام إليه، بحسب قوله.

وقال وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، إن الاتفاق سيؤمّن أسواقًا لتصريف منتجات الدول الأربع.

وأوضح الوزير الأردني خالد الحنيفات، أن مذكرة التفاهم "ترجمة للمشاعر الأخوية الصادقة بين دولنا، وتساعدنا على تحقيق التكامل بما يخدم مصلحة شعوبنا".

وقال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، إنها "خطوة تأسيسية لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق، ونأمل أن يشمل جميع الدول العربية في المستقبل القريب".