من دمشق.. اتفاق للتعاون الزراعي بين الأردن وسوريا ولبنان والعراق
وقع وزراء الزراعة في الأردن وسوريا ولبنان والعراق، اليوم الاثنين، على مذكرة تفاهم رباعية للتعاون الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي.
وتضمنت المذكرة تطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.
كما شملت التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.
وقال وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في دمشق، إنه سيتم خلال الاتفاقية عرض مشاريع استثمارية في مجال إنشاء منشآت للثروة الحيوانية والأعلاف ومشاريع أخرى.
وأضاف قطنا أن الهدف النهائي هو تحقيق الأمن الغذائي، وأن الاتفاق الرباعي هو “خطوة نحو الأمام”، وبقية الدول العربية مدعوة للانضمام إليه، بحسب قوله.
وقال وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، إن الاتفاق سيؤمّن أسواقًا لتصريف منتجات الدول الأربع.
وأوضح الوزير الأردني خالد الحنيفات، أن مذكرة التفاهم "ترجمة للمشاعر الأخوية الصادقة بين دولنا، وتساعدنا على تحقيق التكامل بما يخدم مصلحة شعوبنا".
وقال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، إنها "خطوة تأسيسية لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق، ونأمل أن يشمل جميع الدول العربية في المستقبل القريب".