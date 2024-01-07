مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي؛ بسبب احتجاجات طالبت بخدمات عامة ومشاريع تنموية.

وتسري حالة "القوة القاهرة" اعتباراً من اليوم الأحد في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، إن "إغلاق حقل الشرارة أدى إلى وقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية"، إذ يعد "الشرارة"، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدفا متكرراً للاحتجاجات السياسية المحلية والأوسع نطاقاً.

ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب شرق ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة "أكاكوس" مع شركات "ريبسول" الإسبانية و"توتال" الفرنسية و"أو.إم.في" النمساوية و"إكوينور إي.كيو.إن.آر" النرويجية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن المفاوضات لا تزال جارية حالياً في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.