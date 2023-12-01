"أوبك+" تتفق على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط وتدعو البرازيل للانضمام

اتفق منتجو النفط في تحالف "أوبك+"، الخميس، على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالا نحو 2.2 مليون برميل يوميا في أوائل العام المقبل بقيادة السعودية التي مددت خفضها الطوعي الحالي.

وعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)وحلفاء من بينهم روسيا ويضخ أكثر من 40 % من النفط العالمي، اجتماعا عبر الإنترنت اليوم وأصدر بيانا يلخص إعلانات الخفض الطوعي للدول بعد انتهاء الاجتماع.

كما دعت أوبك+ البرازيل، وهي من أكبر عشرة منتجين، لتصبح عضوا في المجموعة. وقال وزير الطاقة في البرازيل إنه يأمل في الانضمام في يناير/ كانون الثاني.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن ارتفعت أكثر من 1 % في وقت سابق من الجلسة، وذلك بعد أن اتفق منتجو أوبك+ على التخفيضات الطوعية.

فقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 27 سنتا، أو 0.3 % ، إلى 82.83 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع عقد فبراير شباط، الذي يبدأ التداول كأقرب شهر استحقاق غدا الجمعة، دولارين أو 2.4 % إلى 80.86 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.90دولار، أو 2.4 % ، إلى 75.96 دولارا للبرميل، لتنخفض 6.2 دولار هذا الشهر.

واجتمعت المجموعة لمناقشة إنتاج 2024 وسط توقعات بأن السوق تواجه فائضا محتملا ومع انتهاء سريان خفض السعودية بمقدار مليون برميل يوميا الشهر المقبل.