في عام التنين.. الاقتصاد الصيني أمام مفترق طرق

تميز عام 2023 بسلسلة من التحديات الاقتصادية، ولذلك تتطلع الصين إلى عام التنين على أمل التجديد، وتقليديا يتم الاحتفال بهذه الفترة مع التمنيات بالسعادة والازدهار، لكن الصدمات الاقتصادية الأخيرة ألقت بظلال من الشك بتحقيق ذلك.

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، تجد الطبقة المتوسطة التي كانت تتوسع ذات يوم في الصين نفسها في مواجهة ركود الأجور، وانخفاض قيمة العقارات، وأسواق الأوراق المالية غير المستقرة.

وبينت الصحيفة أنه منذ عام 2021، انخفضت القيمة السوقية بشكل كبير ما أثار قلقًا داخل الحكومة، لافتة إلى أن إقالة رئيس لجنة تنظيم السوق تدل على الحاجة الملحة إلى استقرار الوضع.