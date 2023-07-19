تونس تحصل على قرض جديد لتعزيز أمن الغذاء
وقعت تونس اتفاقية قرض مع البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة 87.1 مليون دولار؛ بهدف دعم منظومة الحبوب، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في بيان نشرته على حسابها عبر"فيسبوك"، اليوم الأربعاء، إن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وقع اتفاقية القرض مع المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية في تونس، مالين بلومبارغ.
وأوضحت أن "القرض يندرج في إطار المساهمة في مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب في تونس، الذي يهدف إلى تأمين التزود بالقمح والشعير، إلى جانب تطوير البنى التحتية واللوجستية لتخزين الحبوب".
وأكد الوزير سعيد أهمية هذا التمويل باعتبار مساهمته في دعم الجهود الوطنية لتأمين التزود بمادة القمح، والمساعدة في مجابهة الأزمة العالمية الراهنة في هذا المجال.
وأشار إلى ما سيتيحه هذا التمويل من دعم لتحسين نجاعة منظومة الحبوب برمتها، "عبر تطوير قدراتها المؤسساتية وحوكمتها"، خاصة على مستوى الرقمنة والنقل والتخزين والبحث والتجديد، وعلى مستوى دعم الفلاحين وبعض المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال.
ووفق تقديرات رسمية، تستورد تونس نحو 70% من حاجتها من الحبوب، وتشهد البلاد أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.