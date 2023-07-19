تونس تحصل على قرض جديد لتعزيز أمن الغذاء

وأوضحت أن "القرض يندرج في إطار المساهمة في مشروع التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب في تونس، الذي يهدف إلى تأمين التزود بالقمح والشعير، إلى جانب تطوير البنى التحتية واللوجستية لتخزين الحبوب".

وأكد الوزير سعيد أهمية هذا التمويل باعتبار مساهمته في دعم الجهود الوطنية لتأمين التزود بمادة القمح، والمساعدة في مجابهة الأزمة العالمية الراهنة في هذا المجال.

وأشار إلى ما سيتيحه هذا التمويل من دعم لتحسين نجاعة منظومة الحبوب برمتها، "عبر تطوير قدراتها المؤسساتية وحوكمتها"، خاصة على مستوى الرقمنة والنقل والتخزين والبحث والتجديد، وعلى مستوى دعم الفلاحين وبعض المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال.

ووفق تقديرات رسمية، تستورد تونس نحو 70% من حاجتها من الحبوب، وتشهد البلاد أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.