مسؤول تركي: "بنك زراعات" قد يتوسط في مدفوعات الحبوب الروسية
نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن مسؤول تركي كبير قوله، إن بنك زراعات، المملوك للدولة قد يتوسط في معاملات مدفوعات صادرات الحبوب الروسية، مضيفًا أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة بحاجة إلى الموافقة على كل عملية.
وأوضح المسؤول، أن "بنك زراعات لن يشارك في الأمر ما لم توقّع جميع الأطراف على الاتفاق"، مضيفًا أن المحادثات جارية بشأن صادرات الحبوب الروسية.
وذكر المسؤول لرويترز "سيكون بنك زراعات وسيطًا في المعاملات التجارية بموافقة كتابية وتفويض من الولايات المتحدة والأمم المتحدة على غرار جيه.بي مورجان".
وأضاف "لن يتحقق هذا ما لم توجد موافقة كتابية"، محجمًا عن التعليق على ما إذا كان بإمكان "بنك زراعات" التوسط في مدفوعات صادرات الأسمدة الروسية.
ومن المقرر أن يلتقي نواب وزراء دفاع روسيا وأوكرانيا وتركيا في إسطنبول غدًا الجمعة، لبحث اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، إن بنك زراعات قد يتوسط في المدفوعات.