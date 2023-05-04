مسؤول تركي: "بنك زراعات" قد يتوسط في مدفوعات الحبوب الروسية

وأوضح المسؤول، أن "بنك زراعات لن يشارك في الأمر ما لم توقّع جميع الأطراف على الاتفاق"، مضيفًا أن المحادثات جارية بشأن صادرات الحبوب الروسية.

وذكر المسؤول لرويترز "سيكون بنك زراعات وسيطًا في المعاملات التجارية بموافقة كتابية وتفويض من الولايات المتحدة والأمم المتحدة على غرار جيه.بي مورجان".

وأضاف "لن يتحقق هذا ما لم توجد موافقة كتابية"، محجمًا عن التعليق على ما إذا كان بإمكان "بنك زراعات" التوسط في مدفوعات صادرات الأسمدة الروسية.