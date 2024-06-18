النفط يتراجع وسط حالة من الحذر حيال توقعات الطلب

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة السابقة.

وطغت على الأسواق حالة من الحذر بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الإمدادات، وفق "رويترز".

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً بما يعادل 0.15% إلى 84.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0316 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.17% إلى 80.19 دولاراً للبرميل.

وربح خاما القياسي نحو 2%، يوم الاثنين، لينهيا الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل/ نيسان.

وقال فرانسيسكو بلانش محلل شؤون السلع الأولية والمشتقات لدى "بنك أوف أمريكا" في مذكرة للعملاء: "حولت سوق النفط تركيزها مرة أخرى إلى العوامل الأساسية التي شهدت ضعفا لبعض الوقت".

وأشار إلى "ارتفاع المخزونات العالمية من النفط الخام ومخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وسنغافورة من بين أماكن أخرى".

وأضاف في المذكرة أنه "في الوقت نفسه، تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يومياً على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وتشي البيانات بمزيد من التباطؤ في نمو الاستهلاك في الربع الثاني".

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات، الاثنين، أن إنتاج مصافي تكرير النفط بالصين في مايو/ أيار انخفض 1.8% عن مستوياته قبل عام.

وأجرت شركات التكرير أعمال إصلاحات وصيانة كانت مخطط لها وتأثرت أرباح التكرير بسبب ارتفاع تكاليف الخام.