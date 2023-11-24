أسهم أوروبا تنهي تعاملات الأسبوع على زيادة بدعم مكاسب قطاعي الإعلام والتجزئة

وعلى أساس أسبوعي، تراجعت أسهم العقارات، بينما كانت أسهم شركات الإعلام والتجزئة هي الأفضل أداء.

وقاد قطاع الكيماويات مكاسب اليوم بارتفاع 0.9 % ، إذ ارتفع سهم باسف الألمانية 1.8 %، بعد أن ذكرت بلومبرج أن شركة بترول أبوظبي الوطنية تستكشف إمكانية الاستحواذ على وحدتها فينترسهال ديا.