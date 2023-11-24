أسهم أوروبا تنهي تعاملات الأسبوع على زيادة بدعم مكاسب قطاعي الإعلام والتجزئة
صعد مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي، اليوم الجمعة، ليغلق مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، في حين عكف المستثمرون على تقييم بيانات من ألمانيا لاستقاء مؤشرات حول آفاق اقتصاد البلاد.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % لينهي الأسبوع بمكاسب 0.9 %، مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات واحتمال خفض أسعار الفائدة.
وعلى أساس أسبوعي، تراجعت أسهم العقارات، بينما كانت أسهم شركات الإعلام والتجزئة هي الأفضل أداء.
وقاد قطاع الكيماويات مكاسب اليوم بارتفاع 0.9 % ، إذ ارتفع سهم باسف الألمانية 1.8 %، بعد أن ذكرت بلومبرج أن شركة بترول أبوظبي الوطنية تستكشف إمكانية الاستحواذ على وحدتها فينترسهال ديا.