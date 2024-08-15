أغلقت "وول ستريت"، الخميس، المؤشرات الرئيسية مرتفعة مع صعود المؤشر "ناسداك المجمع" بأكثر من 2%، بعدما أشارت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو/تموز إلى قوة إنفاق المستهلكين، مما هدأ مخاوف من حدوث ركود وشيك في أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقًا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا 88.41 نقطة، أي 1.62%، عند 5543.62 نقطة، وصعد المؤشر "ناسداك المجمع" 399.12 نقطة أو 2.32% إلى 17591.72 نقطة، بحسب وكالة "رويترز".

وزاد مؤشر "داو جونز الصناعي" 555.56 نقطة، أي 1.39% إلى 40563.95 نقطة.

وزادت مبيعات التجزئة 1% بعد تعديلها بالخفض 0.2% في يونيو/حزيران، وهو ما قلل من مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

وأظهرت قراءة معدلة انخفاضًا غير متوقع في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات لأول مرة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وارتفع سهم مجموعة متاجر "وول مارت" الرائدة في البيع بالتجزئة بعدما رفعت توقعات أرباحها السنوية للمرة الثانية هذا العام، وسط إقبال الأمريكيين على متاجرها لشراء الأساسيات رخيصة الثمن، كما ارتفعت أسهم شركتيْ "تارجت" و"كوستكو" المنافستين.