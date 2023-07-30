وزير الاقتصاد الفرنسي: الرغبة في العزل الاقتصادي عن بكين "وهم"
استبعد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، قطع كافة العلاقات مع الاقتصاد الصيني، لكنه دافع عن استقلال أكبر في فرنسا وبقطاعات إستراتيجية.
وأبدى الوزير الفرنسي معارضته التامة لفكرة الفصل، معتبرًا ذلك الأمر بالوهم، فيما قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للشؤون المالية خه ليفنغ "من المستحيل قطع جميع العلاقات بين الاقتصادات الأمريكية والاقتصاديات الأوروبية والصينية".
ودافع الوزير عن طموح تحقيق أكبر قدر من الاستقلال الاقتصادي في فرنسا في بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية المحددة، باعتبار ذلك "أحد رؤوس الحربة في فترة ولاية إيمانويل ماكرون الثانية".
وأوضح "لو مير" أن مفهوم الحد من المخاطر أو "إزالة المخاطر" الذي شاع في الأشهر الأخيرة لدى العديد من البلدان الغربية، لا يعني أن الصين تشكل خطرًا، مردفًا بالقول "نريد أن نكون أكثر استقلالية".
ويزور برونو لو مير الصين لحضور الحوار الاقتصادي والمالي الفرنسي الصيني رفيع المستوى، وهو اجتماع ثنائي سنوي مخصص لهذه القضايا الإستراتيجية.
وتتزامن تصريحاته مع رغبة دول غربية عدة في تقليص اعتمادها الاقتصادي على بكين بمنطق الاستقلال الإستراتيجي، كما هو الحال مع ألمانيا، حيث تعد الصين الشريك التجاري الرئيس لها وتمثل سوقًا حيويًا لقطاع السيارات القوي.
ويدافع بعض المسؤولين الأمريكيين أيضًا عن مثل هذه الفكرة، في سياق التوترات بين واشنطن وبكين في السنوات الأخيرة.
وفي زيارة للصين في أوائل تموز، رأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن فصل الاقتصاد الأمريكي عن اقتصاد الصين كان "مستحيلًا فعليًا"؛ نظرًا لثقله بالنسبة للاقتصاد العالمي.