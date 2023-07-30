وزير الاقتصاد الفرنسي: الرغبة في العزل الاقتصادي عن بكين "وهم"

وأبدى الوزير الفرنسي معارضته التامة لفكرة الفصل، معتبرًا ذلك الأمر بالوهم، فيما قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للشؤون المالية خه ليفنغ "من المستحيل قطع جميع العلاقات بين الاقتصادات الأمريكية والاقتصاديات الأوروبية والصينية".

ودافع الوزير عن طموح تحقيق أكبر قدر من الاستقلال الاقتصادي في فرنسا في بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية المحددة، باعتبار ذلك "أحد رؤوس الحربة في فترة ولاية إيمانويل ماكرون الثانية".

وأوضح "لو مير" أن مفهوم الحد من المخاطر أو "إزالة المخاطر" الذي شاع في الأشهر الأخيرة لدى العديد من البلدان الغربية، لا يعني أن الصين تشكل خطرًا، مردفًا بالقول "نريد أن نكون أكثر استقلالية".

ويزور برونو لو مير الصين لحضور الحوار الاقتصادي والمالي الفرنسي الصيني رفيع المستوى، وهو اجتماع ثنائي سنوي مخصص لهذه القضايا الإستراتيجية.