تحتل المرتبة 12 عالميا بالإنتاج.. ارتفاع قياسي بأسعار الليمون في البيرو

ذكر موقع "إنفوباي" الإخباري بأن أسعار الليمون سجلت ارتفاعًا قياسيًّا في البيرو التي تحتل المرتبة الـ 12 في إنتاج الليمون على مستوى العالم.

وأشار الموقع إلى أن سعر كيلو الليمون الواحد وصل إلى 25 سولًا (8 دولارات) متأثرًا بانخفاض الإنتاج الشديد بسبب ظاهرة "نينيو" وهي عبارة عن تيارات مائية تأتي مُحملة بالمياه الحارة من غرب المحيط الهادئ (أستراليا) إلى شرقه (أمريكا الجنوبية)، وإعصار "ياكو" بداية العام، بحسب رئيس غرفة التجارة لمدينة بيورا الأكثر تضررًا.