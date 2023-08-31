تحتل المرتبة 12 عالميا بالإنتاج.. ارتفاع قياسي بأسعار الليمون في البيرو
ذكر موقع "إنفوباي" الإخباري بأن أسعار الليمون سجلت ارتفاعًا قياسيًّا في البيرو التي تحتل المرتبة الـ 12 في إنتاج الليمون على مستوى العالم.
وأشار الموقع إلى أن سعر كيلو الليمون الواحد وصل إلى 25 سولًا (8 دولارات) متأثرًا بانخفاض الإنتاج الشديد بسبب ظاهرة "نينيو" وهي عبارة عن تيارات مائية تأتي مُحملة بالمياه الحارة من غرب المحيط الهادئ (أستراليا) إلى شرقه (أمريكا الجنوبية)، وإعصار "ياكو" بداية العام، بحسب رئيس غرفة التجارة لمدينة بيورا الأكثر تضررًا.
ونقل الموقع عن رئيس لجنة منتجي الليمون، خوان أريكا لافال قوله، إن انخفاض الإنتاج، الذي وصل إلى 1/20 لكل هكتار، مقارنة بمعدلات إنتاج السنوات السابقة، ارتبط أيضًا بهطول الأمطار الغزير في المناطق الشمالية من البيرو، ما حال دون اكتمال عملية الإزهار للكثير من المحاصيل وخصوصًا الليمون.
كما أن هذا الارتفاع غير الطبيعي، يجعل الحصول على الليمون شبه مستحيل بالنسبة لآلاف الأسر البيروفية. وأن الأسعار قابلة للارتفاع أكثر وأكثر لعدم وجود إنتاج في الأشهر القادمة أيضًا، وفقًا لرئيس جمعية تجار الليمون في بيورا، إنريكي بانتا.
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري