صحيفة إسبانية: أسواق الأسهم العالمية تواجه أسوأ موسم أرباح منذ جائحة كورونا

تواجه الشركات 9 شهور مُقبلة من المرجح أن تكون أرباحها مُنخفضة، ما يجعل الموسم الحالي الأصعب من جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى إغلاقات كبيرة أسفرت عن خسائر تاريخية، بحسب ما ذكرته صحيفة "CincoDias" الإسبانية.

واستندت الصحيفة إلى بيانات جمعها بنك "باركليز"، وأظهرت توقعات بانخفاض في ربحية السهم يتراوح بين ٨٪؜ في أوروبا و١٣٪؜ في الولايات المتحدة.

وستبدأ كل من "جيه بي مورجان" و"ويلز فارجو" و"سيتي جروب" بتحضير خطة عمل غير رسمية تستند على تلك البيانات بعد الارتفاع، الذي سجلته أسواق الأسهم في النصف الأول من العام.

وفي الوقت الذي تُقرع فيه طبول الركود بقوة أكبر كل يوم، تُعد حسابات الربع الثاني مقياس حرارة جيدًا لقياس صحة الاقتصاد، واستدامة عمليات إعادة التقييم.

ويعتقد خبراء ماليون أنه بالرغم من بقاء معدل التخلف عن السداد عند مستوى معتدل، إلا أن المفاجآت الإيجابية قد لا تكون كافية استنادًا إلى ما تحقق، خلال الأشهر الثلاثة السابقة، لتكون حافزًا لإطالة أمد مكاسب الأسهم.