إجمالي إنفاق الموازنة الروسية خلال 2023 يصل إلى 351 مليار دولار

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الأربعاء، إن إجمالي إنفاق موازنة روسيا الاتحادية، خلال عام 2023، سيبلغ 32.2 تريليون روبل (351.45 مليار دولار).

وهذا الرقم أعلى بنسبة 11% تقريبًا، أو ما يعادل 3.1 تريليون روبل، من إجمالي النفقات المعتمدة في البداية لهذا العام والبالغة 29.06 تريليون روبل.

وربما تعكس هذه الزيادة ارتفاعًا حادًا عن تقديرات سابقة للإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في شن هجومها العسكري على أوكرانيا.

وفي أيلول/سبتمبر، قدرت وزارة المالية الروسية إجمالي الإنفاق، خلال 2023، بنحو 30.27 تريليون روبل، مع بلوغ الإنفاق تحت بند "الدفاع الوطني" نحو 6.41 تريليون روبل، أو 21.2 % من المبلغ الإجمالي، بحسب ما ورد في وثائق تحدد الخطط المالية للحكومة بين عامي 2024 و2026.

ولم يذكر سيلوانوف في حديث للصحفيين كم سيبلغ حجم الإنفاق الدفاعي خلال عام 2023، بناءً على التقدير النهائي لإجمالي الإنفاق.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق تحت بند "الدفاع الوطني" بالموازنة الروسية إلى 10.78 تريليون روبل العام المقبل، أو 29.4 % من إجمالي الإنفاق المخطط البالغ 36.66 تريليون روبل، وفقًا لوثائق ميزانية وزارة المالية.