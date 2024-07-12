الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم رهانات خفض الفائدة بأمريكا

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وعززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2409.19 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0421 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 2% الخميس.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2414.10 دولاراً.

وأظهرت بيانات نشرت، الخميس، انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع كما أن الزيادة السنوية كانت الأصغر خلال عام بما يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كيه.سي.إم تريد": "تحركت توقعات التضخم وآفاق أسعار الفائدة لصالح الذهب هذا الأسبوع. ومع اقترابنا من بيئة أسعار فائدة منخفضة، قد تكون الظروف مهيأة للذهب لتسجيل مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام".

وعادة ما يؤدي انخفاض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليا إلى قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 31.18 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من شهر، الخميس.

وهبط البلاتين 0.1% إلى 1003.25 دولار وتراجع البلاديوم 1.3% إلى 982.44 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاضات أسبوعية.