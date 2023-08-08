تقرير: حالات الإفلاس في البرتغال ترتفع للشهر الثالث على التوالي

ذكر تقرير وكالة "Iberinform" البرتغالية أن عدد حالات الإفلاس المسجلة في البرتغال، لشهر يوليو/تموز الماضي، ارتفع بأكثر من 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويُعتبر هذا الارتفاع الثالث من نوعه على التوالي منذُ شهر مايو/أيار الماضي، بحسب ما أوردت صحيفة "Negocios" البرتغالية.

وقالت الصحيفة إنه جرى تسجيل 2341 حالة إفلاس "مقبولة" للشركات منذ بداية العام الحالي 2023، مبينة أن كلا من مدينتي لشبونة وبورتوا سجلتا الرقم الأعلى بواقع 550 و 551 حالة إفلاس على التوالي.

وأشارت إلى أن ما حدث في لشبونة وبورتوا ينطبق أيضًا على 3 مدن أخرى، بعدد حالات أقل، لكن بنسبة ارتفاع كبيرة مقارنة بالعام 2022.

وأوضحت أن مدينة فيلا ريال سجلت (+53%) من حالات الإفلاس، فيما سجلت مدينة فارو (+35%)، ومدينة ليريا (+34%)، أما باقي المدن البرتغالية فشهدت تذبذباً من حيث صعود وهبوط عدد حالات الإفلاس المسجلة، لكن في المتوسط كانت الزيادة 59%.

وأضافت الصحيفة أن تلك الزيادة ارتبطت بإقرارات الإعسار المقدمة من الشركات في أول سبعة شهور من العام الجاري، وبنسبة ارتفاع بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد القضايا المالية المسجلة بهذا الخصوص، والتي ما زالت قيد الدراسة، بلغت 1429 قضية.

المصدر: صحيفة "Negocios" البرتغالية