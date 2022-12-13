رويترز: الإمارات تستضيف الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر تجارية مطلعة قولها إنه بناء على اتفاق مبدئي ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الرئيسي المقبل لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مارس/ آذار 2024.
وبحسب الوكالة، "تنافست الإمارات والكاميرون على استضافة الحدث المعروف باسم الاجتماع الوزاري الثالث عشر"، وهو حدث رفيع المستوى يعقد كل عدة سنوات، ويهدف فيه وزراء التجارة إلى وضع قواعد تجارية عالمية جديدة.
يهدف اجتماع وزراء التجارة إلى وضع قواعد تجارية عالمية جديدة
وقال أحد المصادر مستندًا إلى خطاب أرسله رئيس المجلس العام للمنظمة إلى سفراء الدول في جنيف إن البلدين توصلا إلى "اتفاق بالتراضي" على أن تستضيف الإمارات الاجتماع الوزاري الثالث عشر، وتستضيف الكاميرون الاجتماع الذي يليه.
ويجب أن يقر المجلس العام للمنظمة الاتفاق المبدئي في اجتماع الأسبوع المقبل.