رويترز: الإمارات تستضيف الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر تجارية مطلعة قولها إنه بناء على اتفاق مبدئي ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الرئيسي المقبل لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في مارس/ آذار 2024.

وبحسب الوكالة، "تنافست الإمارات والكاميرون على استضافة الحدث المعروف باسم الاجتماع الوزاري الثالث عشر"، وهو حدث رفيع المستوى يعقد كل عدة سنوات، ويهدف فيه وزراء التجارة إلى وضع قواعد تجارية عالمية جديدة.