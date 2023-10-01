هولندا توقف استخراج الغاز من أكبر حقل في أوروبا

قررت هولندا وقف الإنتاج في حقل "غرونينغن" الضخم الواقع في شمال البلاد، وهو أكبر حقل للغاز في أوروبا، بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به طوال سنوات لزلازل تزداد شدتها.

ورغم القرار، إلا أن السلطات ستبقي على 11 وحدة مفتوحة لسنة أخرى في حال كان الشتاء قارسا على أن تغلقها بشكل نهائي بعد ذلك، على خلفية التوترات الجيو سياسية المستمرة.

وأبقت الحكومة الهولندية الموقع قيد العمل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الطاقة العالمية التي أثارتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال جان ويغبولدوس، رئيس مجلس الغاز في "غرونينغن"، وهي جمعية محلية تقوم بحملات لمساعدة ضحايا الزلزال: "يعاني الكثير من الناس في المنطقة من مشاكل نفسية بسبب استخراج الغاز"، فيما وجد العديد منهم أنفسهم أمام مأزق قانوني وفني في ما يتعلق بالتعويضات.

وفي شباط/فبراير، اتهم تقرير لجنة برلمانية السلطات الهولندية بأنها "لم تول أي اهتمام بالمخاطر على المدى البعيد"، مؤكداً أنه يقع على عاتق الحكومة تصحيح الوضع.