هولندا توقف استخراج الغاز من أكبر حقل في أوروبا
قررت هولندا وقف الإنتاج في حقل "غرونينغن" الضخم الواقع في شمال البلاد، وهو أكبر حقل للغاز في أوروبا، بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به طوال سنوات لزلازل تزداد شدتها.
ورغم القرار، إلا أن السلطات ستبقي على 11 وحدة مفتوحة لسنة أخرى في حال كان الشتاء قارسا على أن تغلقها بشكل نهائي بعد ذلك، على خلفية التوترات الجيو سياسية المستمرة.
وأبقت الحكومة الهولندية الموقع قيد العمل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الطاقة العالمية التي أثارتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وقال جان ويغبولدوس، رئيس مجلس الغاز في "غرونينغن"، وهي جمعية محلية تقوم بحملات لمساعدة ضحايا الزلزال: "يعاني الكثير من الناس في المنطقة من مشاكل نفسية بسبب استخراج الغاز"، فيما وجد العديد منهم أنفسهم أمام مأزق قانوني وفني في ما يتعلق بالتعويضات.
وفي شباط/فبراير، اتهم تقرير لجنة برلمانية السلطات الهولندية بأنها "لم تول أي اهتمام بالمخاطر على المدى البعيد"، مؤكداً أنه يقع على عاتق الحكومة تصحيح الوضع.
وعلى مدى أكثر من عقدين، اشتكى سكان يقيمون قرب الموقع من الزلازل التي نسبت بشكل مباشر إلى عمليات الحفر.
وجرى ترميم أو إعادة بناء العديد من المنازل في منطقة "غرونينغن"، وألحقت بها هياكل مقاومة للزلازل.
واستُخرج حوالي 2,3 مليار متر مكعب من الحقل، وبين عامي 1963 و2020، بلغت أرباح استخراج الغاز من "غرونينغن" حوالي 429 مليار يورو، ذهب 85 بالمئة منها إلى خزائن الدولة، وفقا لشركة "شل".
والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن رئيس الوزراء المستقيل مارك روته خلال زيارته إلى المنطقة قوله إن "عشرات الآلاف من الأطفال في وضع صعب"، مضيفاً: "إن الأمر مروع".