ما مصير مدخرات الأمريكيين الفائضة خلال جائحة كورونا؟

رجَّحت دراسة جديدة لبنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، أن يستنفد الأمريكيون ما تبقى من المدخرات الفائضة التي احتفظوا بها خلال فترة جائحة كورونا، في هذا الربع من العام.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إنه بعد الادّخار لمستويات "غير مسبوقة" خلال فترة الجائحة، يقدّر الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو أن "الأسر الأمريكية تمتلك الآن أقل من 190 مليار دولار من المدخرات وذلك اعتبارًا من شهر حزيران/يونيو الماضي".

وأشارت الدراسة إلى أن "المدخرات الفائضة بلغت ذروتها عند 2.1 تريليون دولار في أغسطس 2021، متجاوزة بكثير خط الاتجاه المتوقع قبل الوباء".

ولفتت إلى أنه مع ذلك، بدأت الأسر الأمريكية في السحب من هذه المدخرات الزائدة بسرعة أكبر منذ بداية عام 2022، بمتوسط نحو 100 مليار دولار شهريًّا في عمليات السحب ومجموع 1.9 تريليون دولار اعتبارًا من يونيو.

وخلصت نتيجة الدراسة إلى أنه إذا استمرت عمليات التراجع بالوتيرة ذاتها، فمن المحتمل أن يتم استنفاد المدخرات الزائدة في الربع الثالث من هذا العام.

يُشار إلى انحسار معدل التضخم منذ أن بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا عند 9.1 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي، في حين ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.2 في المائة الشهر الماضي، مسجلة أول ارتفاع للتضخم بعد 13 شهرًا من انخفاض الأسعار.

المصدر: صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.