الغاز الأذربيجاني يزيد تشغيل الكهرباء في سوريا 4 ساعات يومياً

أكدت الحكومة السورية أن توريد الغاز الأذربيجاني عبر تركيا سيزيد التغذية الكهربائية بواقع أربع ساعات تشغيل إضافية يوميًا.

وافتتح اليوم السبت خط النقل الإقليمي للغاز الذي يربط سوريا بتركيا، حيث أعلنت دمشق بدء عملية توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا عبر الأراضي التركية.

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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، جرى افتتاح الخط بحضور وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، وممثلين عن صندوق قطر للتنمية.

وقال البشير إن تدشين الخط يشكل خطوة استراتيجية على طريق تعزيز أمن الطاقة في سوريا، ويسهم بشكل مباشر في تحسين التغذية الكهربائية وزيادة ساعات التشغيل في محطات التوليد، ما ينعكس إيجابًا على الواقع الاقتصادي والمعيشي، ويدعم جهود عودة المهجرين إلى مناطقهم.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد توريد نحو 3.4 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، ما يمكّن سوريا من زيادة إنتاج الطاقة بمقدار 750 ميغاواط، وينعكس بشكل مباشر على تحسين التغذية الكهربائية بإضافة نحو أربع ساعات تشغيل إضافية يوميًا.

بدوره، أوضح مدير الشركة السورية للغاز يوسف اليوسف أن الضخ بدأ بكمية أولية تبلغ 745 ألف متر مكعب يوميًا، على أن يرتفع بشكل تدريجي خلال الأسبوع القادم ليصل إلى 3.4 مليون متر مكعب.

وأشار اليوسف إلى أن جزءًا من هذه الكميات سيكون لتغذية محطة حلب الحرارية مباشرةً، بينما سيوزع الباقي على المحطات الغازية في المحافظات الأخرى.

وتوقع اليوسف أن ينتج الغاز طاقة كهربائية تتراوح بين 750 و800 ميغاواط/ ساعة يوميًا.

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وكانت وكالة الأناضول نقلت عن وزير الطاقة التركي أن تصدير الكهرباء إلى سوريا يتم عبر ثماني نقاط مختلفة، ومن المنتظر زيادة قدرة التصدير بنسبة 25 بالمئة أولًا، وإلى أكثر من الضعف لاحقًا، مشيرًا إلى إمكانية تصدير ما يصل إلى 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى سوريا سنويًا، وهذه الكمية ستلبي احتياجات 5 ملايين أسرة من الكهرباء.

ويُعد هذا المشروع ثمرة تعاون بين أذربيجان وتركيا وقطر وسوريا، ويُتوقع أن يسهم في خفض انقطاعات التيار الكهربائي بنسبة ملحوظة، خاصة في المناطق الشمالية.