اليابان تنزلق إلى الركود وألمانيا ثالث أكبر اقتصاد في العالم

انزلقت اليابان إلى الركود في نهاية العام الماضي، بشكل غير متوقع، وفقدت لقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا؛ ما أثار الشكوك حول متى سيبدأ البنك المركزي في التخلي عن السياسة النقدية فائقة التيسير المستمرة منذ عقد.

وأظهرت بيانات حكومية نقلتها وكالة رويترز، اليوم الخميس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان 0.4% على أساس سنوي في الربع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول بعد انخفاض 3.3% في الربع السابق؛ ما خالف توقعات السوق بزيادة 1.4%.

وعادة ما يعد الانكماش لربعين متتاليين بمثابة تعريف للركود الفني.

وشدد وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو على ضرورة تحقيق نمو قوي في الأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه "يفتقر إلى الزخم" بسبب ارتفاع الأسعار.

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، 0.2% مقابل توقعات السوق بزيادة 0.1% إذ أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والطقس الدافئ إلى عزوف الأسر عن تناول الطعام بالخارج وشراء الملابس الشتوية.