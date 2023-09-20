مصر تقر مشروعا لزيادة قدرة مجمع غازات الصحراء الغربية‎

وافق مجلس الوزراء المصري على منح "الرخصة الذهبية" للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، في مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية.

وتتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية، خط إنتاج رابعًا بسعة تصميمية 600 مليون قدم مكعب يوميًّا، على مساحة نحو 33 فدانًا بمنطقة النهضة الصناعية بالعامرية، بمحافظة الإسكندرية.

ومن المنتظر أن يوفر مشروع شركة "جاسكو" فرص تشغيل لنحو 2500 عامل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 380 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير "البوتاغاز" والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.