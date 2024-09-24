أمريكا تحذّر إسرائيل من اتخاذ إجراءات بحق البنوك الفلسطينية

عبر نائب وزير الخزانة الأمريكي خلال حديثه مع محافظ بنك إسرائيل الإثنين، عن قلق واشنطن إزاء التهديدات الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنه "عبّر عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام"، بحسب "رويترز"

وأضاف البيان أنه ناقش أيضا مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.

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وكان موقع "أكسيوس" تحدث قبل أيام عن مخاوف أمريكية من احتمالية أن يفصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، ما سيؤدي إلى "انهيار اقتصادي شامل" في الضفة الغربية.