صحيفة أمريكية: "أرامكو" السعودية تدرس بيع أسهم بـ50 مليار دولار
تدرس شركة "أرامكو" السعودية بيع أسهم بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، وفقًا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"الأمريكية، الجمعة.
وبينت الصحيفة أن سهم "أرامكو" سجل نحو 9.30 دولار أمريكي في نهاية تداولات الخميس الماضي، فيما يبلغ عدد الأسهم القائمة للشركة 241,907,555,908.
وأشارت إلى أن "أرامكو" سجلت أرباحا بعد الزكاة والضريبة بقيمة 30.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 12.20 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.
فيما بلغ صافي الدخل نحو 62 مليار دولار أمريكي عن النصف الأول من العام الجاري، كما بلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 23.50 مليار دولار للفترة ذاتها.
وأوضحت الصحيفة أن "أرامكو" في الـ3 من شهر تموز/يوليو الماضي في المركز الثالث ضمن أكبر الشركات قيمةً سوقية بـ 2.08 تريليون دولار.