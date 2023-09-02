صحيفة أمريكية: "أرامكو" السعودية تدرس بيع أسهم بـ50 مليار دولار

فيما بلغ صافي الدخل نحو 62 مليار دولار أمريكي عن النصف الأول من العام الجاري، كما بلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 23.50 مليار دولار للفترة ذاتها.

وأوضحت الصحيفة أن "أرامكو" في الـ3 من شهر تموز/يوليو الماضي في المركز الثالث ضمن أكبر الشركات قيمةً سوقية بـ 2.08 تريليون دولار.