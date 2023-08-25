بن فرحان: "بريكس" أثبتت أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الخميس، إن بلاده تركز في جميع سياساتها على بناء شراكات اقتصادية قوية لدعم مسيرة التنمية في السعودية، ودعم الترابط الاقتصادي والتنموي حول العالم.

وثمَّن بن فرحان دعوة بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، والتي صدرت، الخميس، قائلاً إنها تأتي بناءً على المكانة الاقتصادية والسياسية الكبيرة للسعودية، مضيفًا: "ننتظر التفاصيل من المجموعة حول الدعوة، وطبيعة العضوية، ومقوماتها، وبناءً على ذلك سنتخذ القرار المناسب".

وقال وزير الخارجية السعودي في تصريحات إعلامية نقلها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، على موقع "X" المعروف بـ"تويتر" سابقًا، إن مشاركة السعودية في أي تكتل ستعزز من تنافسية هذه التكتلات بحكم الحجم الاقتصادي للسعودية، وموقعها التنافسي والمهم، والإستراتيجي في تقاطع الشرق والغرب، ووسط العالم.

ولفت إلى أن السعودية ستكون إضافة مهمة لأي تكتل تنظم له.

وأشار إلى أن مجموعة "بريكس" أثبتت أنها "إحدى القنوات المفيدة والمهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وبالذات لدى الدول النامية، ودول الجنوب التي تحتاج بالفعل لتعزيز هذا التعاون والتنسيق في ظل الاستقطابات الحاصلة".

وأضاف فيصل بن فرحان: "نظرتنا لبريكس ولجميع شراكاتنا، أنها تأتي لتعزيز الجانبين الاقتصادي والتنموي".