"المجدّرة".. طبق الفقراء قبل أن تصبح "أكلة مقدّرة"

قبل اندلاع أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ نحو 3 سنوات، كانت النساء يتفاخرن بما تعده لعائلاتهن من طعام، لكنهن كن يتجنبن الحديث عن إعدادهن بعض الأطباق التي كانت تُعرف بـ"طبق الفقراء"، وخاصة "المجدَّرة".

و"المجدَّرة" هي طبق شعبي معروف في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وتتكون بشكل أساسي من العدس والأرز، وتشبه إلى حد ما طبق "الكشري" الشعبي في مصر.

وهناك نوعان من أطباق "المجدَّرة" بحسب العدس المستعمل فيها، فإذا استعمل العدس الأصفر المفقوش يسمى الطبق "مجدَّرة صفراء"، أما إذا استعمل العدس البني الكامل فيسمى الطبق "مجدَّرة سوداء".

ولم تكن تزيد تكلفة طبخة "المجدَّرة" لأسرة مكونة من عدة أشخاص عن 5 آلاف ليرة لبنانية، عندما كان سعر صرف الدولار الرسمي يبلغ 1500 ليرة قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة اللبنانية أكثر من 95% وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بما يزيد عن 20 مرة.