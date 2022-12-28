"المجدّرة".. طبق الفقراء قبل أن تصبح "أكلة مقدّرة"
قبل اندلاع أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ نحو 3 سنوات، كانت النساء يتفاخرن بما تعده لعائلاتهن من طعام، لكنهن كن يتجنبن الحديث عن إعدادهن بعض الأطباق التي كانت تُعرف بـ"طبق الفقراء"، وخاصة "المجدَّرة".
و"المجدَّرة" هي طبق شعبي معروف في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وتتكون بشكل أساسي من العدس والأرز، وتشبه إلى حد ما طبق "الكشري" الشعبي في مصر.
وهناك نوعان من أطباق "المجدَّرة" بحسب العدس المستعمل فيها، فإذا استعمل العدس الأصفر المفقوش يسمى الطبق "مجدَّرة صفراء"، أما إذا استعمل العدس البني الكامل فيسمى الطبق "مجدَّرة سوداء".
ولم تكن تزيد تكلفة طبخة "المجدَّرة" لأسرة مكونة من عدة أشخاص عن 5 آلاف ليرة لبنانية، عندما كان سعر صرف الدولار الرسمي يبلغ 1500 ليرة قبل اندلاع الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة اللبنانية أكثر من 95% وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بما يزيد عن 20 مرة.
ولهذا السبب كان يطلق على "المجدَّرة"، "أكلة الفقراء"، في حين كانت اللحوم والدجاج المشوي والأسماك من مأكولات الرفاهية التي كانت تتناولها بكثرة الأسر الميسورة.
ونتيجة لارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الشرائية لأكثر من 70% من اللبنانيين، أصبحت "المجدَّرة" نفسها من أطباق الرفاهية، وباتت اللحوم من المأكولات النادرة.
وتقول إلينا سيقلي من قرية المية ومية، قرب مدينة صيدا الجنوبية، وهي تقوم بإعداد "المجدَّرة" لزوجها وأبنائها وأحفادها: "هل تعلم كم أصبحت تكلفة هذه الأكلة الآن؟ أنفقت أكثر من 500 ألف ليرة على شراء العدس والأرز لإعدادها... في الماضي لم تكن تكلف سوى 5 آلاف ليرة".
وأضافت: "كانوا يقولون إنها أكلة الفقراء، لكنها أصبحت الآن أكلة الجميع وليس الفقراء فقط... بل أقول إنها أصبحت أكلة رفاهية، لأن الكثير من اللبنانيين لا يستطيعون تناولها كل يوم بهذه التكلفة... أما اللحوم والدجاج فأصبحت من شبه الخيال".
ويبلغ سعر كيلو الأرز أو العدس حاليا نحو 70 ألف ليرة، علما بأن الدولار الأمريكي وصل الآن إلى أكثر من 45 ألف ليرة، في حين لم يزد ذلك السعر عن 2000 ليرة قبل الأزمة.
ووصل سعر كيلو اللحم إلى نحو 300 ألف ليرة حاليا مقابل 15 ألف ليرة قبل عامين، فيما قفز سعر الفروج المشوي الذي كان يعتبر من أكثر الأطباق شهرة في لبنان من حوالي 10 آلاف ليرة إلى ما يزيد عن 300 ألف ليرة.
ورغم تدهور قيمة الليرة وارتفاع الأسعار الجنوني، لم تشهد أجور العمال والموظفين أي زيادات حقيقية، ما تسبب في اتساع معدلات الفقر في لبنان إلى أكثر من الثلثين بعد أن كانت حوالي 30% قبل الأزمة.
وأدى انهيار الليرة إلى تراجع الأجور بالأسعار الحقيقية لمعظم المواطنين في غياب أي قرار من القطاع العام أو الخاص بزيادة الرواتب التي لا تزيد حاليا عن مليوني ليرة (50 دولارا) للعمال في البناء وقطاعات أخرى.
وقالت منى قبلاوي من بلدة عبرا قرب صيدا: "زوجي يعمل في دائرة حكومية ويتقاضى نحو 2.5 مليون ليرة، أي أن راتبه كان نحو 1600 دولار قبل الأزمة... والآن راتبه لا يتجاوز 60 دولارا بسعر الليرة الحالي... كيف سنعيش ونحن أسرة مكونة من 7 أشخاص".
وأضافت: "حتى المجدَّرة والأكلات الأخرى التي كنا نعتبرها رخيصة، لم نعد قادرين على تناولها في كثير من الأحيان... أصبحنا الآن نعتمد فقط على الخبز والبطاطا المقلية والبيض واللبنة وبعض المأكولات التي لا تحتوي على اللحوم... تناولنا المجدَّرة قبل يومين وبدا لي أننا استمتعنا فيها أكثر من ذي قبل، لأننا لم نعد نستطيع تحمل تكلفتها يوميا مثل السابق".