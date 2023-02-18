احتياطياته 25 تريليون قدم مكعب.. موريتانيا تعلن موعد بدء إنتاج حقل غاز احميم

احتياطياته 25 تريليون قدم مكعب.. موريتانيا تعلن موعد بدء إنتاج حقل غاز احميم

إرم نيوز

أعلنت موريتانيا اليوم السبت، أن الإنتاج الفعلي في حقل غاز "السلحفاة احميم" المشترك مع السنغال، سيبدأ نهاية العام 2023.

احتياطات الغاز المكتشف في موريتانيا تقدّر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال

وحسب ما نقلت وسائل إعلام عن وزير البترول الموريتاني عبدالسلام محمد صالح، فبـ"اكتمال مراحل إنشاء الحقل بنسبة 90%.. يبدأ الإنتاج الفعلي نهاية العام الجاري".

وأكد أن "تجاوز أغلب العقبات التي كانت تواجه بدء الاستغلال (الحقل)، المرتقب نهاية العام الجاري".

وتقدّر احتياطات حقل "السلحفاة" من الغاز الطبيعي بـ25 ترليون قدم مكعب.

وفي 24 مايو الماضي، أعلنت موريتانيا أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدّر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال، وفق الأناضول.

احتياطياته 25 تريليون قدم مكعب.. موريتانيا تعلن موعد بدء إنتاج حقل غاز احميم
توقيع اتفاقية تسويق حقل غاز مشترك بين موريتانيا والسنغال‎

وتقول الحكومة الموريتانية، إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز، بينما تتصاعد الحاجة الدولية إليه في ظل استمرار الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

احتياطياته 25 تريليون قدم مكعب.. موريتانيا تعلن موعد بدء إنتاج حقل غاز احميم
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