احتياطياته 25 تريليون قدم مكعب.. موريتانيا تعلن موعد بدء إنتاج حقل غاز احميم

وأكد أن "تجاوز أغلب العقبات التي كانت تواجه بدء الاستغلال (الحقل)، المرتقب نهاية العام الجاري".

وتقدّر احتياطات حقل "السلحفاة" من الغاز الطبيعي بـ25 ترليون قدم مكعب.

وفي 24 مايو الماضي، أعلنت موريتانيا أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدّر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، من ضمنها احتياطات حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه مع جارتها السنغال، وفق الأناضول.