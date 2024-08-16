ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول.

وتشير التوقعات إلى خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الاقتراض بشكل كبير تقلصت قبل خطاب رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، الأسبوع المقبل.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 1,947.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:25 بتوقيت غرينتش. وزاد بنسبة 1.7% منذ بداية الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% لتصل إلى 1,960 دولارًا، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأزالت البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع المخاوف بشأن ركود محتمل، لكن المتداولين واثقون من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص تكلفة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي حول السياسة النقدية لشهر يوليو/تموز يوم الأربعاء.

وسيتحدث باول عن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل في ندوة جاكسون هول.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 24.20 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 955.35 دولار.

وسبق أن ارتفع بنسبة 4% مسجلًا أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس. وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4% ليصل إلى 1,260.36 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.