بريطانيا.. عائلات تواجه صعوبات في تأمين وجبة الغداء لأبنائها بالمدارس

ويرتاد هذه المدرسة الواقعة جنوب لندن عدد كبير من التلاميذ المتحدرين من أسر فقيرة، فيما يستفيد نصف تلاميذها من وجبة مجانية في مقصفها، بتمويل من الحكومة.

ولكن لم تعد كل الأسر تستوفي الشروط المطلوبة لهذا الامتياز، وفي خضم الأزمة الاقتصادية يواجه بعض الآباء صعوبات لدفع 2,40 جنيه استرليني (2,92 دولار) لقاء حصول أبنائهم على وجبة غداء.

وتلاحظ نائبة مدير المدرسة كلير ميتشل تدهورا في الوضع المعيشي للأسر منذ انتشار جائحة كورونا، ثم ازداد الوضع سوءا مع أزمة الغلاء التي تواجهها بريطانيا.