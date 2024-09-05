بوتين: نرغب في مواصلة ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، عن رغبة موسكو في مواصلة ضخ الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا. وفق وكالة "رويترز".

واستدرك الرئيس بوتين، بأن موسكو لا تستطيع إجبار كييف على تجديد اتفاقية النقل التي ينتهي أجلها بنهاية العام الجاري.

وقال بوتين "بالنسبة لأوكرانيا، فإننا لن نتخلى عن عملية النقل هذه، وقد تجدون ذلك غريبا. لماذا؟ لأننا، وجازبروم، نعتزم الوفاء بجميع التزاماتنا تجاه عملائنا الذين تربطنا بهم عقود طويلة الأجل".

وأضاف بوتين "هناك عقد نقل ينتهي في الـ31 من ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام. ولكن إذا رفضت أوكرانيا هذا النقل، فلن نتمكن من إجبارها على ذلك".

ويعتقد بوتين أن المستهلكين الرئيسين لشركة "جازبروم" في أوروبا لا يريدون انتهاء اتفاقية النقل، رغم أنهم قدموا مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

أخبار ذات علاقة الخارجية الروسية: صادرات الغاز إلى أوروبا تواصل نموها

وفي وقت سابق كشف مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن صادرات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي مستمرة في النمو، وتصل حصتها من إجمالي واردات الاتحاد إلى 15%.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيريتشيفسكي قوله: "رغم خطة الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها في مايو/ أيار 2022 لتقليل واردات الهيدروكربون من روسيا، تُظهر إحصاءات التجارة الأوروبية أن واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي تتجه نحو الارتفاع".