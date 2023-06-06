السوداني: 9% من سكان العراق يعيشون في عشوائيات

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن "9% من سكان العراق يسكنون في عشوائيات"، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط، وذلك "بسبب عدم قدرتهم على تأمين سكن مناسب".

وأشار، خلال افتتاح مشروع سكني جديد لشركة "أمواج" الدولية، إلى أن "مشكلة السكن في العراق مزمنة وشهدت تعثراً منذ ثمانينيات القرن الماضي".