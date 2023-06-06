السوداني: 9% من سكان العراق يعيشون في عشوائيات
قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن "9% من سكان العراق يسكنون في عشوائيات"، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط، وذلك "بسبب عدم قدرتهم على تأمين سكن مناسب".
وأشار، خلال افتتاح مشروع سكني جديد لشركة "أمواج" الدولية، إلى أن "مشكلة السكن في العراق مزمنة وشهدت تعثراً منذ ثمانينيات القرن الماضي".
وتحدث السوداني، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، عن وجود "أخطاء رافقت محاولات حل أزمة السكن عبر منح قطع أراضٍ بمناطق غير مخدومة، وكذلك في المخططات، وغياب مشاريع الطرق".
وأكد أن "الحكومة وضعت حل أزمة السكن كأولوية"، وأنها تعمل "على إنشاء مصانع للمواد الإنشائية للمساهمة في عمليات بناء المشاريع السكنية"، لافتًا إلى أن الحكومة "لن تكتفي بالمجمعات والمدن بل ستعمل على توفير قطع أراضٍ مخدومة".
وكشف السوداني عن توجه حكومي نحو بناء مدن سكنية ستكون خارج المدن ومن بينها بغداد"، مشددًا على أهمية وجود "تسهيلات في منح القروض لبناء وحدات سكنية".
ولفت إلى أن حكومته أعلنت عن فرص استثمارية لبناء 5 مدن سكنية، ومن بينها مدينة علي الوردي، التي ستضم 70 ألف وحدة، وأنها ستعمل على إنشاء طرق تخدم المشاريع السكنية.
وتتطرق السوداني، الذي توّلى رئاسة الحكومة العراقية في الـ27 من شهر تشرين الأول/أكتوبر لعام 2022، إلى أن لدّى حكومته "مبادرات سكنية للمتعففين"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، لكنه أوضح أن "الوحدات السكنية ستكون مناصفة بين المواطن والدولة".