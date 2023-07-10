الدولار يعوض خسائره واليوان ينخفض بعد بيانات ضعيفة للتضخم في الصين

استرد الدولار خسائره الاثنين، بعد هبوطه إثر صدور بيانات أظهرت أن الوظائف في الولايات المتحدة سجلت أقل نمو في عامين ونصف العام.

وأثرت أرقام التضخم المخيبة للآمال في الصين على اليوان والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وأظهرت الأرقام التي صدرت يوم الجمعة، نمو الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي لِتُخالف توقعات السوق للمرة الأولى منذ 15 شهرًا.

لكن التفاصيل الواردة في تقرير الوظائف عكست زيادة كبيرة ومستمرة في الأجور؛ ما يشير إلى أن نقص العمالة لا يزال مستمرًّا في بعض قطاعات السوق.

وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية بعد انخفاضه نحو 1% أمام سلة من العملات يوم الجمعة إثر صدور البيانات، وسجل أكبر زيادة مقابل الين الياباني.

وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.53% إلى 142.98 ين بعدما انخفض 1.3% تقريبًا مقابل العملة اليابانية يوم الجمعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.