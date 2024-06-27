البنك الدولي: عقبات كبيرة تواجه الاقتصاد اليمني

قال البنك الدولي، إن الصراع اليمني الداخلي المستمر، والتوترات الإقليمية، تخلق عقبات كبيرة في وجه الاقتصاد اليمني، وتفاقم الأزمات المعيشية والإنسانية، التي تشهدها البلاد.

وتوقع تقرير للبنك الدولي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن، بنسبة 1.0% في العام الجاري، بعد أن شهد انكماشًا بنسبة 2.0% في العام 2023، ونموًا متواضعًا يصل إلى 1.5% خلال العام ذاته.

وأشار إلى أن إيرادات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، انخفضت إلى أكثر من 30% خلال العام 2023، بفعل الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلّص إيرادات الجمارك، بعد توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ الخاضعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بمحافظة الحديدة.