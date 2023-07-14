"الغارديان": مدفوعات الرهن العقاري تتضاعف في بريطانيا

أفادت صحيفة "الغارديان" بأن بنك إنجلترا كشف أن نحو مليون من مالكي المنازل في المملكة المتحدة سينفقون ما لا يقل عن 500 جنيه إسترليني شهريًا لتغطية مدفوعات الرهن العقاري بحلول نهاية عام 2026، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن البنك أوضح، الأربعاء، أن الملايين من مالكي المنازل سيدفعون ما يصل إلى 220 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا شهريًا بحلول نهاية العام الجاري.

وأظهرت التوقعات أنه من بين 4 ملايين صاحب منزل يتوقع أن يتحولوا إلى عقود رهن عقاري جديدة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، فإن الغالبية ستدفع ما يصل إلى 220 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا شهريًا لتغطية الرهن العقاري بحلول نهاية هذا العام.

ورجحت الصحيفة في تقريرها أن "ترتفع مدفوعات أكثر من مليون مقترض بأكثر من ضعف هذا المبلغ بحلول نهاية عام 2026".