"الغارديان": مدفوعات الرهن العقاري تتضاعف في بريطانيا
أفادت صحيفة "الغارديان" بأن بنك إنجلترا كشف أن نحو مليون من مالكي المنازل في المملكة المتحدة سينفقون ما لا يقل عن 500 جنيه إسترليني شهريًا لتغطية مدفوعات الرهن العقاري بحلول نهاية عام 2026، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن البنك أوضح، الأربعاء، أن الملايين من مالكي المنازل سيدفعون ما يصل إلى 220 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا شهريًا بحلول نهاية العام الجاري.
وأظهرت التوقعات أنه من بين 4 ملايين صاحب منزل يتوقع أن يتحولوا إلى عقود رهن عقاري جديدة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، فإن الغالبية ستدفع ما يصل إلى 220 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا شهريًا لتغطية الرهن العقاري بحلول نهاية هذا العام.
ورجحت الصحيفة في تقريرها أن "ترتفع مدفوعات أكثر من مليون مقترض بأكثر من ضعف هذا المبلغ بحلول نهاية عام 2026".
وأوضحت أن الأسواق تراهن بشكل متزايد على أن صنّاع السياسة في البنك سيرفعون أسعار الفائدة إلى ما بعد المستوى الحالي البالغ 5%، بحيث تصل 6.25% في أوائل عام 2024؛ من أجل مكافحة التضخم المرتفع.
وأشارت إلى أن متوسط معدل الرهن العقاري الثابت ارتفع لمدة عامين إلى 6.7%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في آب/أغسطس عام 2008.
ونقلت الصحيفة عن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، قوله إن المدفوعات المرتفعة "كانت جزءًا من المقايضة الاقتصادية الأوسع لمحاولة ترويض نمو الأسعار".
وأضاف بيلي: "نحاول تحقيق التوازن بين مرونة النظام المصرفي، وبين قدرته على دعم العملاء وإدارة عواقب ذلك، ولكن ستظل هناك عواقب لزيادة أسعار الفائدة".
وأظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك أن نسبة الأسر الواقعة تحت الضغط بسبب ارتفاع أقساط الرهن العقاري ارتفعت من 1.6% في نوفمبر 2022 إلى حوالي 2%، ومن المرجح أن يصل الرقم إلى 2.3% بحلول نهاية العام الجاري، مما سيؤثر على حوالي 650 ألف أسرة.
ومع ذلك، سارع صانعو السياسة إلى الإشارة إلى أن الرقم لا يزال أقل من ذروة 3.4% خلال الأزمة المالية في عام 2007، عندما كانت 870.000 أسرة تواجه صعوبات نتيجة مدفوعات الرهن العقاري.
واقترح بنك إنجلترا أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقرب إلى 9% بحلول نهاية العام لتتناسب مع تلك المستويات، فيما قال نائب محافظه المنتهية ولايته لشؤون الاستقرار المالي، جون كونليف: "هناك اختلافات كبيرة بين الآن وعام 2007.. حجم ديون الأسرة التي يتم ترحيلها أقل بكثير الآن مما كان عليه وقت الأزمة المالية".
وأشار تقرير "الغارديان" إلى أنه مع اجتياز أكبر البنوك في المملكة المتحدة لاختبارات الإجهاد السنوية، قال المنظمون إنهم متفائلون بأن المقرضين سيستمرون في تقديم خيارات لأولئك الذين يشعرون بالتوتر.
وقال البنك إن حوالي 15% من أصحاب المنازل الذين أعادوا رهنها في الربع الأول قد غيروا شروط قروضهم العقارية بسبب تزايد الضغوط المالية.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع الضرائب والتغييرات التنظيمية، إلى زيادة الضغط على أرباح الملاك، وفي بعض الحالات إلى بيع كبير لمديري العقارات المحترفين، بينما قام آخرون بنقل التكاليف إلى المستأجرين من خلال رفع الإيجار.
وقال سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا المسؤول عن سلطة التنظيم التحوطي: "لقد شهدنا بالفعل خلال العام الماضي زيادة في الإيجارات بنسبة 5% تقريبًا، وهذا نتاج الضغوط التي يواجهها الملاك؛ لذلك نتوقع أن يستمر هذا الوضع في التطور بهذه الطريقة".