بعد انسحابها من "إيكواس".. سلطات بوركينا فاسو تطمئن الاقتصاديين
تسعى السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، إلى تبرير قرارها بالانسحاب الأحادي إلى جانب النيجر ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" وإلى طمأنة الفاعلين الاقتصاديين وتهدئة مخاوفهم من تداعيات القرار.
وفي هذا المسعى، التقى رئيس حكومة بوركينا فاسو، أبولينير كيليم دي تامبيلا، يوم الاثنين، بالفاعلين الاقتصاديين في واغادوغو، لشرح الأسباب التي أدت إلى انسحاب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ويحاول دي تامبيلا أيضًا طمأنتهم بأنه سيتم الحفاظ على مصالحهم.
وفي المقابل يرغب الفاعلون الاقتصاديون في القطاع الخاص بالمشاركة في المفاوضات في إطار الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول.
وأكد دي تامبيلا، أن الحكومة ستتفاوض على اتفاقيات ثنائية مع الدول الأعضاء، بعد انسحاب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وأضاف: "وبالتالي فإن الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيسمح لنا بإعادة تنظيم أنفسنا وفقًا لمصالحنا والتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع من يرغب، في مختلف المجالات، على أساس المصالح المشتركة، دون تدخل أي سلطات مهما كانت"
وخلال الاجتماع حذّر رئيس غرفة التجارة والصناعة البوركينابي محمدي سافادوغو من وضع الشركات التي ستعاني من تداعيات هذا الانسحاب.
وقال سافادوغو: "نقترح أن تستفيد قطاعات النشاط الاقتصادي التي ستسجّل الآثار السلبية للانسحاب، من خطط المرونة وإعادة تحديد برنامجها الاقتصادي".
وعرض رئيس مجلس أرباب العمل في بوركينا فاسو، إدريسا ناسا، الاهتمامات الرئيسة للقطاع الخاص على رئيس الحكومة في أعقاب هذا التطوّر، مثل الأحكام المتعلقة بحرية حركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال مع دول غرب أفريقيا غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وقال إدريسا ناسا: "نأمل أن تكون الحكومة مستعدة لإشراك ممثلي القطاع الخاص في بوركينا فاسو في إجراء المفاوضات اللازمة للاتفاقيات الاقتصادية، التي ستبدأ مع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، وجيران بوركينا فاسو والتي لديها بنى تحتية للموانئ".
وأكد رئيس وزراء بوركينا فاسو، أن حكومته لا تعتزم تنفيذ إجراءاتها دون إشراك القطاع الخاص، محرك اقتصاد البلاد، وفق تعبيره.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي تعاني من أزمات متعددة، دعت يوم الجمعة الماضي إلى "المصالحة" مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وحثت "إيكواس" هذه الدول الثلاث على "إعطاء الأولوية للحوار والمصالحة" مع التشديد على ضرورة تعزيز صوت "الدبلوماسية والوحدة في مواجهة التحديات الإقليمية"، بحسب ما أوضحت في بيان صحفي حول نتائج الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد في أبوجا عاصمة نيجيريا.
وقال رئيس مجلس الوساطة والأمن التابع للمنظمة الإقليمية، يوسف ميتاما، إن "اختيار هذه الدول الثلاث مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لن يسبب مشقة لسكانها فحسب، بل يقوض أيضا جهود التكامل الإقليمي" وفق تعبيره.
وتبدي الدول الثلاث تمسّكا بالانسحاب "الفوري" وتنصّ لوائح المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على أنّ انسحاب أي عضو منها لا يدخل حيز النفاذ إلا في غضون سنة من إعلانه؛ ما يفسح المجال أمام الحوار والتراجع عن القرار.