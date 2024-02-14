بعد انسحابها من "إيكواس".. سلطات بوركينا فاسو تطمئن الاقتصاديين

تسعى السلطات العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو، إلى تبرير قرارها بالانسحاب الأحادي إلى جانب النيجر ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" وإلى طمأنة الفاعلين الاقتصاديين وتهدئة مخاوفهم من تداعيات القرار.

وفي هذا المسعى، التقى رئيس حكومة بوركينا فاسو، أبولينير كيليم دي تامبيلا، يوم الاثنين، بالفاعلين الاقتصاديين في واغادوغو، لشرح الأسباب التي أدت إلى انسحاب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

ويحاول دي تامبيلا أيضًا طمأنتهم بأنه سيتم الحفاظ على مصالحهم.

وفي المقابل يرغب الفاعلون الاقتصاديون في القطاع الخاص بالمشاركة في المفاوضات في إطار الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول.