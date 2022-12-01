زيادة قوية لإنفاق المستهلكين في أمريكا
زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية في بداية الربع الرابع من العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز بنسبة 0.8% بعد زيادة بنسبة 0.6% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وجاءت الزيادة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وأدى ارتفاع الأجور وسط مرونة سوق العمل واسترداد ضرائب لمرة واحدة في كاليفورنيا إلى زيادة الإنفاق، وحصلت بعض الأسر في الولاية على مبالغ تحفيزية تصل إلى 1050 دولارًا.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% بعد صعوده بنفس الهامش، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وزاد المؤشر في 12 شهرًا حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 6.0% بعد ارتفاعه 6.3% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وباستثناء أسعار مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.2% بعد صعوده 0.5% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقفز ما يسمى بالمؤشر الأساس لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 5% على أساس سنوي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد صعوده 5.2% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وظل التفاؤل مهيمنًا بشأن سوق العمل على الرغم من تباطؤ الطلب على التوظيف.
وفي حين أن بعض الزيادة في الطلبات تعكس زيادة في عمليات تسريح العاملين بقطاع التكنولوجيا، تشهد الطلبات أيضًا تقلبًا في بداية موسم العطلات مع توقف الشركات مؤقتًا عن التوظيف أو التباطؤ في عملية التعيين.
وتظل الطلبات بشكل عام متماشية مع مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، وكان الاقتصاديون قد توقعوا 235 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
وأعلن أرباب العمل عن خفض 320173 وظيفة هذا العام، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، ومع ذلك، يمثل إجمالي العدد حتى الآن هذا العام ثاني أدنى مستوى على الإطلاق.