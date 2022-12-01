زيادة قوية لإنفاق المستهلكين في أمريكا

زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية في بداية الربع الرابع من العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز بنسبة 0.8% بعد زيادة بنسبة 0.6% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وجاءت الزيادة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول، متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.