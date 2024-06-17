مدينتان آسيويتان في قائمة أغلى مدن العالم للمغتربين في 2024

برزت هونغ كونغ وسنغافورة، كأغلى المدن على مستوى العالم بالنسبة للمغتربين في عام 2024، وفقًا لتقرير تكلفة المعيشة السنوي الصادر عن شركة "ميرسر"، الذي تضمن مدينتين عربيتين في المراكز الـ30 الأولى.

وبحسب موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي، احتفظت هذه القوى المالية بمراكزها الأولى للعام الثاني على التوالي، متجاوزة العديد من المدن السويسرية ذات التكلفة العالية، بما في ذلك زيورخ وجنيف وبازل وبرن.

وتشمل الدوافع الرئيسة وراء التصنيف العالي لهونغ كونغ وسنغافورة، ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف المعيشة الإجمالية، التي تستمر في التصاعد، حيث أدت هذه العوامل إلى إزاحة زيوريخ إلى المركز الثالث، تليها مباشرة جنيف وبازل وبرن، حيث احتلت المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.

وفي تحول ملحوظ، تراجعت نيويورك إلى المركز السابع، في حين صعدت لندن بشكل ملحوظ إلى المركز الثامن، مرتفعة تسعة مراكز عن تصنيف العام الماضي.

وأكد الموقع، أن هذه الحركات الطبيعية تؤكد الديناميكية لتكاليف المعيشة في المدن العالمية الكبرى.