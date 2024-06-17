مدينتان آسيويتان في قائمة أغلى مدن العالم للمغتربين في 2024
برزت هونغ كونغ وسنغافورة، كأغلى المدن على مستوى العالم بالنسبة للمغتربين في عام 2024، وفقًا لتقرير تكلفة المعيشة السنوي الصادر عن شركة "ميرسر"، الذي تضمن مدينتين عربيتين في المراكز الـ30 الأولى.
وبحسب موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي، احتفظت هذه القوى المالية بمراكزها الأولى للعام الثاني على التوالي، متجاوزة العديد من المدن السويسرية ذات التكلفة العالية، بما في ذلك زيورخ وجنيف وبازل وبرن.
وتشمل الدوافع الرئيسة وراء التصنيف العالي لهونغ كونغ وسنغافورة، ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف المعيشة الإجمالية، التي تستمر في التصاعد، حيث أدت هذه العوامل إلى إزاحة زيوريخ إلى المركز الثالث، تليها مباشرة جنيف وبازل وبرن، حيث احتلت المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.
وفي تحول ملحوظ، تراجعت نيويورك إلى المركز السابع، في حين صعدت لندن بشكل ملحوظ إلى المركز الثامن، مرتفعة تسعة مراكز عن تصنيف العام الماضي.
وأكد الموقع، أن هذه الحركات الطبيعية تؤكد الديناميكية لتكاليف المعيشة في المدن العالمية الكبرى.
من جانبها، أشارت إيفون ترابر، مسؤولة التنقل العالمية في شركة "ميرسر"، إلى أن هذه التحديات تجبر العديد من المغتربين على إعادة تقييم تخطيطهم المالي وخيارات نمط حياتهم.
وأضافت ترابر: "قد تدفع تكاليف المعيشة المرتفعة المكلفين إلى تعديل أسلوب حياتهم، أو تقليص الإنفاق التقديري، أو حتى النضال من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية".
وللتخفيف من هذه التحديات، اقترحت أن يفكر أصحاب العمل في تقديم حزم تعويضات أكثر شمولا، بما في ذلك بدلات السكن أو الإعانات وخدمات الدعم الإضافية.
ويشير التقرير أيضًا إلى المشهد العالمي الأوسع، حيث احتلت سبع مدن أمريكية المراكز العشرين الأولى، وجاءت لوس أنجلوس في المرتبة العاشرة، وهونولولو في المرتبة الثانية عشرة، وسان فرانسيسكو في المرتبة الثالثة عشرة، ما يعكس ارتفاع تكلفة المعيشة في هذه المدن الأمريكية الكبرى.
وتتصدر سيدني القائمة في منطقة المحيط الهادئ، حيث تحتل المرتبة 58 بشكل عام، بينما تعد تورونتو أغلى مدينة في كندا في المرتبة 92.
وتتقدم مومباي في الهند إلى المرتبة 136، في حين تراجعت لاغوس وأبوجا في نيجيريا إلى أسفل القائمة، متأثرتين بالانخفاض الكبير في قيمة العملة.
ويقوم تصنيف "ميرسر" بتقييم التكلفة المقارنة لأكثر من 200 عنصر وخدمة، مثل السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية، عبر 226 مدينة.
وتاليا أغلى 30 منطقة للوافدين في عام 2024:
1. هونغ كونغ- الصين
2. سنغافورة
3. زيوريخ- سويسرا
4. جنيف- سويسرا
5. بازل- سويسرا
6. برن- سويسرا
7. نيويورك- الولايات المتحدة
8. لندن- المملكة المتحدة
9. ناسو- جزر البهاما
10. لوس أنجلوس- الولايات المتحدة
11. كوبنهاغن- الدنمارك
12. هونولولو- الولايات المتحدة
13. سان فرانسيسكو- الولايات المتحدة
14. بانغي- جمهورية أفريقيا الوسطى
15. دبي- الإمارات العربية المتحدة
16. تل أبيب- إسرائيل
17. ميامي- الولايات المتحدة
18. جيبوتي- جيبوتي
19. بوسطن- الولايات المتحدة
20. شيكاغو- الولايات المتحدة
21. نجامينا- تشاد
22. واشنطن العاصمة- الولايات المتحدة
23. شنغهاي- الصين
24. فيينا- النمسا
25. بكين- الصين
26. كوناكري- غينيا
27. أتلانتا- الولايات المتحدة
28. سياتل- الولايات المتحدة
29. باريس- فرنسا
30. أمستردام- هولندا