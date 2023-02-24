البيت الأبيض: أمريكا ستفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا

وستكون الحرب في أوكرانيا أهم عناوين قمة افتراضية لمجموعة السبع غدا الجمعة، سيشارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في هذا الصدد، أضافت جان بيار: "سيناقش القادة كيفية مواصلة دعمنا لأوكرانيا"، إلا أنها لم تكشف ما إذا كان أعضاء مجموعة السبع سيتبنّون الإجراءات الأمريكية.

ومن بين الأهداف المحددة للعقوبات البنوك والكيانات التي تساعد موسكو على التهرّب من العقوبات المفروضة في أعقاب الغزو الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.