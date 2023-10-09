اتحاد شركات الطيران البرتغالية تعترض على ضريبة الكربون
أظهر تقرير المدير التنفيذي لاتحاد شركات الطيران في البرتغال "أنطونيو مورا" معارضة دفع ضريبة الكربون من قبل شركات الطيران في البرتغال؛ ليس فقط لأن أهداف إزالة الكربون في الاتحاد الأوروبي قد تعني فقدان القدرة التنافسية، ولكن قبل كل شيء لأن الرسوم تذهب إلى صندوق البيئة، وفقاً لصحيفة "Jornal Economico" البرتغالية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الضريبة عبارة عن ضريبة سياحية أعيد تسميتها بضريبة الكربون، لكن لا يوجد فيها شيء كربوني وبيئي، فقط الاسم، حيث لا يتم تطبيقها على أي شيء يساعد القطاع؛ وبالتالي يأملون أن يتغير هذا الوضع.
وأضاف التقرير أن المديرين التنفيذيين انتقدوا صراحة اقتراح زيادة الرسوم في مطار لشبونة بنسبة 18% تقريبًا، في عام 2024.
وقال مورا: "ما نختلف عليه هو أن هناك زيادات تلو الزيادات ولا عائد على الإطلاق من الاستثمارات على البنية التحتية، ولذلك تعتبر الزيادة في الرسوم في مطار لشبونة غير معقولة وستؤدي إلى أن تكون وجهة البرتغال أقل قدرة على المنافسة".
كما لفت التقرير إلى إن الشركات تعمل في الوقت الحالي تحت وقع التهديد؛ نظرًا لأن أي فشل تشغيلي سيتطلب إعادة تخصيص للموارد، علاوة على أن المطار مزدحم ونسبة الإشغال فيه أعلى من المعدل المطلوب.
وهناك شركات ترغب في السفر جوًا أو تعزيز رحلاتها إلى لشبونة ولا تفعل ذلك؛ لأن مطار "همبرتو دلجادو" ليس لديه القدرة الاستيعابية، بحسب "مورا" أيضًا.
المصدر: صحيفة "Jornal Economico" البرتغالية