اتحاد شركات الطيران البرتغالية تعترض على ضريبة الكربون

وأضاف التقرير أن المديرين التنفيذيين انتقدوا صراحة اقتراح زيادة الرسوم في مطار لشبونة بنسبة 18% تقريبًا، في عام 2024.

وقال مورا: "ما نختلف عليه هو أن هناك زيادات تلو الزيادات ولا عائد على الإطلاق من الاستثمارات على البنية التحتية، ولذلك تعتبر الزيادة في الرسوم في مطار لشبونة غير معقولة وستؤدي إلى أن تكون وجهة البرتغال أقل قدرة على المنافسة".

كما لفت التقرير إلى إن الشركات تعمل في الوقت الحالي تحت وقع التهديد؛ نظرًا لأن أي فشل تشغيلي سيتطلب إعادة تخصيص للموارد، علاوة على أن المطار مزدحم ونسبة الإشغال فيه أعلى من المعدل المطلوب.

وهناك شركات ترغب في السفر جوًا أو تعزيز رحلاتها إلى لشبونة ولا تفعل ذلك؛ لأن مطار "همبرتو دلجادو" ليس لديه القدرة الاستيعابية، بحسب "مورا" أيضًا.

المصدر: صحيفة "Jornal Economico" البرتغالية