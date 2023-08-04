العراق بصدد إصدار قرارات جديدة لخفض سعر صرف الدولار

قال البنك المركزي العراقي، إن قرارات جديدة ستصدر الأسبوع المقبل، قد تسهم بخفض سعر صرف الدولار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وحدد البنك المركزي، أمس الخميس، ثلاث فئات من شركات الصرافة خاصة ببيع الدولار للمسافرين.

وقال نائب محافظ البنك، عمار حمد خلف، في تصريح لـ"واع"، إن "البنك المركزي يزود شركات الصرافة بحصص أسبوعية من الدولار لغرض بيعه للمسافرين بالسعر الرسمي، وبكميات محدودة قدرها 3 آلاف دولار لكل مسافر"، لافتًا إلى أن "شركات الصرافة هذه مرخصة عن طريق البنك المركزي وفق ضوابط، وهي ممتثلة لقانون مكافحة غسيل الأموال".

وأضاف خلف أن "إحدى المهام الأساسية لجميع شركات الصرافة A وB والتوسط C هي توفير الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي وبالكمية المحددة من البنك المركزي".

منصة إلكترونية

وأشار إلى منصة إلكترونية يعمل البنك المركزي على تطويرها منذ بداية العام الجاري، يتم من خلالها جميع عمليات بيع الدولار للمواطنين.