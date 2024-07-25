قال مصدر في قطاع الشحن لـ"رويترز"، إن إيران أفرجت عن شحنة النفط الخاصة بالناقلة "سانت نيكولاس" التي كانت قد احتجزتها في خليج عُمان في وقت سابق هذا العام.

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وأضاف المصدر، وفقًا لـ"رويترز"، أن الناقلة المملوكة لجهة يونانية، وترفع علم جزر مارشال، كان على متنها مليون برميل من النفط الخام العراقي، وأن إيران لا تزال تحتجز السفينة.

واحتجزت إيران الناقلة في يناير (كانون الثاني) ردًا على مصادرة الولايات المتحدة لنفس السفينة ونفطها في العام الماضي، حسبما أوردت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في ذلك الوقت.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من وزارتي الخارجية والنفط الإيرانيتين.