تقرير أممي يحذر: الأمن الغذائي العربي مهدد بسبب التضخم

حقائق وأرقام

وقال التقرير إن التضخم في العديد من الدول وصل إلى "مستويات خطيرة" في ظل عجز خانق في الموازنات والمستويات العالية من الدين العام.

ووفق برنامج الأغذية العالمي، فقد تصدر لبنان قائمة تضخم أسعار السلع الغذائية في المنطقة حيث وصل إلى 138 في المائة، تليه سوريا عند 105 في المائة. أما في إيران وتركيا ومصر، فقد تخطى معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي الـ 61 في المائة، مما يجعل من الصعب على العائلات تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز والخضروات، بحسب التقرير.

وأشار إلى أن معظم دول المنطقة تعتمد على الواردات الغذائية بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي، مما يعرض سكانها لخطر تقلبات الأسعار العالمية، والتي تأثرت سلباً بالحرب في أوكرانيا، فضلاً عن اضطرابات سلاسل التوريد والكوارث الطبيعية.