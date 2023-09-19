أوكرانيا تصل إلى مخزون الغاز المستهدف للشتاء‎

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، الثلاثاء، إن البلاد وصلت إلى كمية الغاز التي تستهدف تخزينها للشتاء وهي 14.7 مليار متر مكعب.

وذكرت الوزارة عبر تطبيق تيليغرام "تم تحقيق (مستهدف) موسم التدفئة قبل الموعد المحدد".

وتستخدم أوكرانيا القليل من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء لكنها تعتمد عليه في التدفئة والصناعة، وهي قطاعات معرضة للخطر إذا دمرت الضربات الروسية البنية التحتية.

ولا تستورد أوكرانيا الغاز مباشرة من روسيا، لكن خطوط الأنابيب الأوكرانية لا تزال تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وبدأت أوكرانيا موسم التدفئة السابق الذي انتهى في نيسان/أبريل بمخزونات 14.1 مليار متر مكعب من الغاز.

وتقع مرافق التخزين الأوكرانية بشكل رئيس في الجزء الغربي من البلاد، ويمكنها تخزين نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز.

وقال مسؤولو طاقة أوكرانيون في وقت سابق إن استهلاك الغاز في البلاد انخفض 40% تقريبًا بسبب الحرب والأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية.