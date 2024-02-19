أسواق "البالة" في المغرب.. ماركات بأرخص الأثمان (صور)
ينادي باعة الملابس المستعملة (البالة) في إقليم حد السوالم، ضواحي مدينة الدار البيضاء المغربية، بعبارات عامية مثل "زيدْ زيدْ.. الثمن رخيص ولا غْلى على مسكين"، لجذب انتباه المرتادين القادمين من مناطق متعددة.
وتُشكل هذه الأسواق الأسبوعية ملاذاً لأصحاب الدخل المحدود والفئات الفقيرة بالمملكة، إذ تُعرض فيها ملابس بخامات مختلفة وأحذية وإكسسوارات بأثمان قد تصل إلى 3 دراهم (أقل من نصف دولار) للقطعة.
وما يزيد الإقبال على أسواق البالة والتي تُعرض تحت خيام بلاستيكية، أنها لماركات أصلية قادمة من أوروبا.
بديل للمحلات التجارية
وقالت فاطمة الزهراء، شابة مغربية زبونة لهذا النوع من الأسواق، إن ارتفاع مستويات التضخم، وتدني القدرة الشرائية، بالإضافة إلى غلاء الأسعار في محلات العلامات التجارية المعروفة، دفعها إلى تغيير وجهتها صوب أسواق "البالة".
وأكدت في حديثها مع "إرم نيوز"، أن جودة الملابس والأحذية المعروضة في "البالة" ممتازة، لافتة أن أجواء السوق الأسبوعي لـ"حد السوالم" - والذي يتسم بطابعه الشعبي – يستهويها، وفي نفس الوقت تجد ما تحتاجه من ملابس بأثمان مناسبة.
واستطردت وهي تُقلب كومة من سراويل "جينز" اختلفت علاماتها التجارية: "لولا البالة لما وجد أصحاب الدخل المحدود ملابس بأسعار معقولة وبجودة محترمة"، مشيرة إلى أنها "تتراوح ما بين 10 دولارات وأقل من نصف دولار".
وأكدت المتحدثة، أن بعض الميسورين تغريهم أيضاً ملابس "البالة"؛ لأن سعر القطعة أقل بكثير من سعر تلك المتواجدة في رفوف المحلات التجارية، خاصة إذا تعلق الأمر بماركات عالمية من قبيل Dior وZARA و Michael kors وGucci وغيرها.
وغير بعيد عن فاطمة الزهراء، يقف رجل أربعيني تحت خيمة بلاستيكية حمراء، باحثاً عن ملابس تناسب مقاسه.
يُقلّب هذا الرجل ركاماً من الملابس المستعملة ذات اليمين وذات الشمال، كما يدقق في تفاصيل بعض القطع التي نالت إعجابه، إذ لا يتجاوز ثمنها 5 دولارات.
وقال في حديثه مع "إرم نيوز": "راتبي لا يخول لي اقتناء ملابس من المحلات التجارية الكبرى، وبفضل هذه الأسواق أغيّر هندامي بشكل شهري".
مسار "البالة"
وتقطع ملابس "البالة" مساراً طويلاً وملتوياً انطلاقاً من مختلف الدول الأوروبية وصولاً إلى الأسواق الشعبية بالمغرب، حسب ما أكده بعض الباعة.
وقال محمد وهو رجل أربعيني يمتهن تجارة "البالة" منذ أزيد من 20 سنة في حديثه مع "إرم نيوز"، إن العملية تبدأ بتكليف بعض الأشخاص بجمع الملابس المستعملة من الدول الأوروبية، بعدها تُوضع بإحكام في أكياس كبيرة يُطلق عليها "البالات".
بعد ذلك – يضيف محمد - يقوم بعض المهربين بجلبها إلى مدينتي سبتة ومليلة الخاضعتين للسلطات الإسبانية، ثم إلى مدينة الفنيدق القريبة من سبتة المحتلة، وفي نهاية المطاف يتم بيعها للتجار بأسعار مختلفة تناسب قيمة البضاعة.
وشدد المتحدث على أن هناك طرقاً أخرى لجلب الملابس المستعملة من "القارة العجوز".
وزاد، تجارة ملابس "البالة" تُعيل مئات الأسر المغربية، كما أن هذا الفضاء (السوق الأسبوعي) يُجنب فئة واسعة من المغاربة الاكتواء بنار الغلاء.