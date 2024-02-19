أسواق "البالة" في المغرب.. ماركات بأرخص الأثمان (صور)

وما يزيد الإقبال على أسواق البالة والتي تُعرض تحت خيام بلاستيكية، أنها لماركات أصلية قادمة من أوروبا.

بديل للمحلات التجارية

وقالت فاطمة الزهراء، شابة مغربية زبونة لهذا النوع من الأسواق، إن ارتفاع مستويات التضخم، وتدني القدرة الشرائية، بالإضافة إلى غلاء الأسعار في محلات العلامات التجارية المعروفة، دفعها إلى تغيير وجهتها صوب أسواق "البالة".

وأكدت في حديثها مع "إرم نيوز"، أن جودة الملابس والأحذية المعروضة في "البالة" ممتازة، لافتة أن أجواء السوق الأسبوعي لـ"حد السوالم" - والذي يتسم بطابعه الشعبي – يستهويها، وفي نفس الوقت تجد ما تحتاجه من ملابس بأثمان مناسبة.

واستطردت وهي تُقلب كومة من سراويل "جينز" اختلفت علاماتها التجارية: "لولا البالة لما وجد أصحاب الدخل المحدود ملابس بأسعار معقولة وبجودة محترمة"، مشيرة إلى أنها "تتراوح ما بين 10 دولارات وأقل من نصف دولار".